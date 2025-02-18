Ankara Palas Müzesi, Bir Yılda 209 Bin Ziyaretçiye Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 21 Şubat 2024'te ziyarete açılan Ankara Palas Müzesi, birinci yılında 209 bin 210 ziyaretçiyi ağırladı. Bu muazzam ilgi, müzenin kültürel ve tarihsel değerinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Özgün Yapıların Korunduğu Müze

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas, Cumhuriyet döneminin simge yapılarından biri olarak sanatseverlere kapılarını açmaya devam ediyor. Yaklaşık bin metrekare; kapalı alanda düzenlenen 5 salon ile 1200'e yakın eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Modern sergileme kriterlerine uygun bir şekilde tefriş edilen müze, sanat ve kültürel mirasın önemli bir adresi olmayı sürdürüyor.

İlgi Odağı Olarak Merkezi Konum

Ankara Ulus'ta, İkinci Meclis binasının karşısında stratejik bir konumda yer alan Ankara Palas Müzesi, kolay ulaşılabilirliği sayesinde yoğun ilgi görmektedir. Ayrıca, müzede her ay düzenlenen 'Ankara Palas Konferansları' da ziyaretçi sayısını artıran önemli etkinlikler arasında yer alıyor.

Koleksiyonda Tarihi Zenginlik

Ankara Palas, Milli Saraylar koleksiyonlarından 16 ila 19'uncu yüzyıla ait seçkin eserler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı, erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan objelere ev sahipliği yapıyor. Böylelikle, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserler bir arada sunularak tarihsel süreklilik gözler önüne seriliyor.

Sanatın İki Ustası

Cumhuriyet dönemi Türk portre ressamlığının öncülerinden İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran'ın tabloları, koleksiyonun en değerli parçaları arasında öne çıkıyor.

Her Gün Ziyaret Edilebilir

Girişinde sunulan sesli rehber hizmeti ile ziyaretçiler, eserler hakkında detaylı bilgi edinebilirken, Ankara Palas Müzesi, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Müzenin duvarlarını süsleyen saatler, ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk yapma imkanı sunuyor. Ayrıca, Osmanlı saraylarında ve Ankara Palas'ta kullanılmış Avrupa yapımı gümüş takımlar, dikkat çeken eserler arasında yer alıyor.

Müze içerisine dahil edilen Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi'nden derlenen yazma ve matbu eserler ile Atatürk'ün kişisel eşyalarından oluşan seçki, müzeyi benzersiz kılan bölümlerden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Doğu'dan Batı'ya açılan pencere' olarak tanımladığı Ankara Palas, sanata ve tarihe düşkün herkes için önemli bir ziyaret noktası olmaya devam ediyor.