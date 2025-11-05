Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde 'Aile Yılı' Sergileri

Ankara'da 'Aile Yılı' kapsamı sergiler sanatseverlerle buluştu

Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında ünlü sanatçılara ait eserler sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen '2025 Aile Yılı Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu'ndan Bir Seçki' ile 'Ev Hali' sergileri yoğun ilgi gördü.

Sergiler, Arif Hikmet Koyunoğlu ve Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Turgut Zaim, Cevat Dereli gibi isimlere ait eserlerin yer aldığı 'Bir Seçki' sergisinde bazı çalışmalar ilk kez izleyiciyle buluştu.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı

"Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılının ‘Aile Yılı’ olarak ilan edilmesini müteakiben Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bakanımızın talimatıyla Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü olarak diğer bakanlıklarla da iş birliği halinde yıl boyunca faaliyetler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı’mız da ‘Aile Yılı’na çok özel bir sergi hazırladı. Aile birliği, gönül muhabbeti, ailenin birliği, ailenin büyüklüğü, ailenin tutkunluğunu ifade eden çok güzel eserler var. Bugün ilgililerine tanıtmak üzere, ilgilileriyle buluşturmak üzere çok özel bir sergi hazırladık. Bu manada Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yıl boyunca, bundan önce de yaptığı gibi, bundan sonra görsel sanatlar alanında faaliyetlerine devam ediyor ve yıl sonuna kadar bu faaliyetler devam edecek"

Hayat Boyu Öğrenme GMY Hüseyin Kendirci

"2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak güzel bir çalışma yürüttüklerini belirterek, '2025 yılının ‘Aile Yılı’ seçilmesinden sonra MEB olarak aileyle ilgili aslında birçok çalışma yürütüyoruz. Bugün bunlardan birini birlikte ziyaret ettik. ‘Ev Hali’ sergimizde, burada olgunlaşma enstitülerimizin hazırlamış olduğu salondan mutfağa, mutfaktan banyoya, banyodan yatak odasına kadar ailenin bir bütün içinde nasıl yaşadığını sergileyen atölye çalışması yaptık. Toplamda 30 tane olgunlaşma enstitümüz var. Enstitülerimizin hazırladığı ürünler ve işlemeler burada sergilenmekte. Olgunlaşma enstitülerimizin böyle bir vizyonu ve misyonu var aslında' şeklinde konuştu."

Sergi Küratörü Erkan Doğanay

"Aile aslında toplumun en küçük çekirdeğini oluşturan bir kurum ve önemli bir kurum. Türk resminde de bu konu çok işlenmiş aslında. Biz de Ankara Resim Heykel Müze’mizin koleksiyonunda bulunan bir seçkiyle bu ‘Aile Yılı’na dair bir sergi hazırlamayı planladık ve bu sergi ortaya çıktı. Burada Türk resminin hemen hemen her döneminden örnekler görülebiliyor ve seramikten heykele, resimden çeşitli şeylere kadar pek çok eser yer alıyor" dedi.

Düzenlenen sergiye Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci, serginin küratörü Erkan Doğanay ve çok sayıda sanatsever katıldı. '2025 Aile Yılı Ankara Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu'ndan Bir Seçki' sergisi 30 Kasım'a, 'Ev Hali' sergisi ise 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

