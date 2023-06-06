Ankara sele kapıldı! Başkan Mansur Yavaş duyurdu: Tüm izinler iptal edildi!

Birkaç gündür başkentte sağanak yağış etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından çalışmaların sürdüğünü ve bütün izinlerin iptal edildiğini açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA'DA YAĞIŞ SEBEBİYLE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Ankara'da özellikle öğle saatleri sonrasında birçok farklı ilçede sağanak yağış etkili oluyor. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde ise dolu yağışı etkiliydi. Ulaşım aksaklıkları yaşanırken büyük su birikintileri de vatandaşa zor anlar yaşattı. Araçlar ise yollarda ilerlerken zorlandı. Belediye ekipleri sokaklarda çalışmalarına devam ederken ev ve iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı. Semt pazarları da yağmurdan etkilenirken Kızılay'da da su birikintileri etkiliydi. Aynı zamanda Eskişehir Sivrihisar yolunda da hortum yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı; 'Şehrimizde senenin en yoğun yağışları yaşanıyor. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisiyle bütün bölgelerde olan yağışlar sebebiyle ilgili birimlerin izinleri kaldırıldı. Teyakkuz halinde çalışmalarımız sürüyor, bütün ihbarlara ulaşacağız.' Yenimahalle ilçesi Kayalar Mahallesi 794. Sokak'ta bulunan bir sitede ise giriş katlarda olan daireleri su bastı. Dairelerin camları kırıldı ve suyun etkisiyle bazı eşyalar balkondan düştü. Sitede yaşayan vatandaşlardan Gökhan Öztürk sokakta yaşanan altyapı problemi sebebiyle selin alt katlara ulaştığını ve çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.





Yine sitede yaşayan vatandaşlardan Sedat Yaman da 2020 ve 2022 senelerinde yaşanan sağanak yağışlarda da aynı sorunları yaşadıklarını, dört kez su baskını yaşadıklarını ve altyapıların yetersiz olduğunu söyledi. Yaman, içeriye dolan su sebebiyle eksi 1, eksi 2 ve eksi 3. kat ve asansörleri su basarak eşyalara zarar verdiğini ve asansörde kalan insanlar olduğunu belirtti. Mansur Yavaş ise Ankara Çayı görüntülerini paylaşarak sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı; 'Değerli yurttaşlarım, Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı ve sınır noktasında çalışıyor. Bu durum altyapı hatlarımızı dolduruyor ve deşarj sürecini uzatıyor. 4140 personelimiz sahada. Bütün ihbarlarla tek tek ilgileniyoruz.' Şehirdeki yağış oranı 35 kilogramı geçerek afet düzeyinde yağışlara ulaştı. Büyükşehir belediyesi 1401 araç ve 4140 personelle çalışmalarını sürdürdü. Yağmur suyu hatlarının dolu çalışmaları sonrasında cadde ve sokaklarda göllenmeler, geri tepmeler ve kısa süreli su baskınları oluşturduğu gözlendi. Belediye Afet Koordinasyon Merkezi çalışmalarında ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara İtfaiyesi, Fen İşleri ve Kent Estetği Daire Başkanlıklar ve Ankara Zabıtası ekipleri çalışmalarına son hız devam ediyor.