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Ankara Sevdasıyla Koleksiyonunu Anadolu Ajansına Bağışladı

Faruk Küçük, doğup büyüdüğü şehre olan tutkusuyla koleksiyonundaki tarihi fotoğrafları Anadolu Ajansına bağışladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:08
Ankara Sevdasıyla Koleksiyonunu Anadolu Ajansına Bağışladı

Ankara Sevdasıyla Büyük Bir Bağış

İş insanı Faruk Küçük, doğup büyüdüğü Ankara'ya olan derin sevgisini bir kez daha kanıtladı. 20 yılı aşkın bir süredir belge ve fotoğraf toplayarak büyük bir koleksiyon oluşturan Küçük, bu önemli arşivinin bir kısmını Anadolu Ajansı'na (AA) bağışladı.

Koleksiyonun Önemi

Küçük, koleksiyonunda yer alan tarihi Ankara fotoğrafları ile şehrin geçmişine ışık tutmayı amaçlıyor. Bu bağış, sadece bireysel bir tutkunun değil, aynı zamanda şehrin kültürel mirasına olan saygının bir göstergesi.

20 Yıllık Emek

Faruk Küçük, 20 yıldan fazla bir süredir süren bu uğraşında, Ankara'nın sosyal ve kültürel yapısını yansıtan pek çok değerli belge ve fotoğraf topladı. Bağışladığı materyaller, şehir tarihini merak edenler için eşsiz bir kaynak niteliği taşıyor.

Küçük'ün bu anlamlı katkısı, şehir tarihine olan tutkusunu da gözler önüne seriyor. Anadolu Ajansı, bu değerli koleksiyonu arşivine ekleyerek, Ankara'nın geçmişine dair daha fazla bilgi sunmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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