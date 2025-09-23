Ankara Sincan'da Depolama Tesisi Çöplük Alanında Yangın Söndürüldü

Olay ve müdahale

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Ahi Evran OSB Mahallesi Büyük Selçuklu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete ait depolama alanında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle çöplük alana sıçradı ve kısa sürede büyüdü.

Çevre ilçelerden de sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerinde bir süre daha soğutma çalışması yapıldı.

Hasar

Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.