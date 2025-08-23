Ankara Sincan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Olay ve müdahale

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polatlı-Ankara yolunda seyreden Uğur D. idaresindeki 06 UD 492 plakalı otomobille, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 DZV 551 plakalı otomobil, Sincan'a bağlı Temelli Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobillerde Uğur D. ile 06 DZV 551 plakalı araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve trafik durumu

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından kişiler Polatlı Devlet Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

