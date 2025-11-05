Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Duman Sızıntısı: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde yangın söndürme sisteminin devreye girmesi sonucu duman sızıntısı yaşandı; 6 kişi hastanelere kaldırıldı, durumları iyi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:59
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Duman Sızıntısı: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Duman Sızıntısı: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen duman ve gaz taşması nedeniyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda duman sızıntısı kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında üniversite yerleşkesinden gelen ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, binanın zemin katında bulunan yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesiyle söndürme gazının bina içine sızdığı ve bunun duman ile gaz taşmasına yol açtığı tespit edildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir doğalgaz sızıntısı veya patlama yaşanmadığını bildirdi. Ekipler bina içinde havalandırma çalışmaları yürütürken, binanın tedbir amaçlı olarak tahliye edildiği belirtildi.

Gazdan etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Etlik Şehir Hastaneleri'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılanların tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

ANKARA'NIN ULUS SEMTİNDE BULUNAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE MEYDANA GELEN DUMAN VE...

ANKARA'NIN ULUS SEMTİNDE BULUNAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE MEYDANA GELEN DUMAN VE GAZ TAŞMASINDAN ETKİLENEN 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.

ANKARA'NIN ULUS SEMTİNDE BULUNAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE MEYDANA GELEN DUMAN VE...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tacir Tutuklandı
2
Sındırgı 'Genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edildi
3
Samsun'da Parkta Alkol Alan Kişi Hastanelik Oldu
4
Dr. Ali Şakir Ergin’e 88’nci Doğum Yılında 'Yozgatlı Bir Münevver' Kitabı Hediye Edildi
5
Ordu Fatsa'da taş ocağı göçüğü: 2 kişi enkaz altında
6
Kristal Bibloya Eşinin Saçını Saklayan 85 Yaşındaki Mustafa Yıldırım Vefat Etti
7
Eskişehir'de boynu kesilen anne toprağa verildi — Özel gereksinimli oğlu adliyeye sevk

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi