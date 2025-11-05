Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Duman Sızıntısı: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen duman ve gaz taşması nedeniyle 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda duman sızıntısı kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında üniversite yerleşkesinden gelen ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, binanın zemin katında bulunan yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesiyle söndürme gazının bina içine sızdığı ve bunun duman ile gaz taşmasına yol açtığı tespit edildi.

Yetkililer, olayda herhangi bir doğalgaz sızıntısı veya patlama yaşanmadığını bildirdi. Ekipler bina içinde havalandırma çalışmaları yürütürken, binanın tedbir amaçlı olarak tahliye edildiği belirtildi.

Gazdan etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Etlik Şehir Hastaneleri'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılanların tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

