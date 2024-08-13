Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ankara Süreci'nin 3. Turuna Hazırlık

Türkiye, Somali ve Etiyopya arasında müzakerelerin 3. turunu 17 Eylül'de Ankara'da yapacak.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:39
Ankara Süreci'nin 3. Turuna Hazırlık

Ankara Süreci'nin 3. Turu 17 Eylül'de Gerçekleşecek

Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen ve önemli bir diplomatik adım olarak nitelendirilen Ankara Süreci'nin 3. turu, 17 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu müzakerelerin detayları hakkında bilgileri paylaştı.

Bakan Fidan'ın Açıklamaları

Bakan Fidan, müzakerelerin 2. turunun ardından Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi. Fidan, Ankara Süreci çerçevesindeki müzakerelerin daha kapsamlı hale geldiğini belirtti. "Somali ve Etiyopya'nın Yararına Çözümler Geliştiriyoruz"

Fidan, "Bazı spesifik çözüm yolları üzerinde tartışıyoruz. Hedefimiz, kaygıların giderilmesi ve sorunların çözülmesidir" dedi. Taraflar arasında önemli bir uyum sağlandığını da sözlerine ekledi.

Etiyopya ve Somali Bakanlarından Teşekkürler

Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına minnettar olduklarını belirtti. Selassie, "Bu adım, bölgedeki barış ve istikrarı sağlamaya yönelik önemli bir çalışmadır" dedi. "Türkiye'nin Kolaylaştırıcı Rolü Önemli"

Somali Dışişleri Bakanı Fiqi de Türkiye'nin katkılarından övgüyle bahsetti. Fiqi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin çabaları sayesinde umut dolu görüşmeler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Her iki bakan, 3. tur müzakerelerin daha verimli geçmesi için kararlı olduklarının altını çizdi. Hakan Fidan'ın önderliğinde devam eden bu süreç, bölgedeki barış arayışına önemli katkılar sunmayı vaat etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!

Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

Emekliye bakanlıktan müjde! İndirimin feriştahı geliyor

Öğrenciler ve ebeveyn düğün bayram edecek! O marketten 5 değil 7 değil tam 10 sayfalık dev indirimler...

Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor

Devlet kapısından 800.000 TL ödeme müjdesi! Hemen başvuranın şansı talihi açılacak