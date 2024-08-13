Ankara Süreci'nin 3. Turuna Hazırlık

Ankara Süreci'nin 3. Turu 17 Eylül'de Gerçekleşecek

Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen ve önemli bir diplomatik adım olarak nitelendirilen Ankara Süreci'nin 3. turu, 17 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu müzakerelerin detayları hakkında bilgileri paylaştı.

Bakan Fidan'ın Açıklamaları

Bakan Fidan, müzakerelerin 2. turunun ardından Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile bir araya geldi. Fidan, Ankara Süreci çerçevesindeki müzakerelerin daha kapsamlı hale geldiğini belirtti. "Somali ve Etiyopya'nın Yararına Çözümler Geliştiriyoruz"

Fidan, "Bazı spesifik çözüm yolları üzerinde tartışıyoruz. Hedefimiz, kaygıların giderilmesi ve sorunların çözülmesidir" dedi. Taraflar arasında önemli bir uyum sağlandığını da sözlerine ekledi.

Etiyopya ve Somali Bakanlarından Teşekkürler

Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına minnettar olduklarını belirtti. Selassie, "Bu adım, bölgedeki barış ve istikrarı sağlamaya yönelik önemli bir çalışmadır" dedi. "Türkiye'nin Kolaylaştırıcı Rolü Önemli"

Somali Dışişleri Bakanı Fiqi de Türkiye'nin katkılarından övgüyle bahsetti. Fiqi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin çabaları sayesinde umut dolu görüşmeler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Her iki bakan, 3. tur müzakerelerin daha verimli geçmesi için kararlı olduklarının altını çizdi. Hakan Fidan'ın önderliğinde devam eden bu süreç, bölgedeki barış arayışına önemli katkılar sunmayı vaat etmektedir.