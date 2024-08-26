Ankara Toptancı Halinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Ankara Toptancı Halinde Yaşanan Silahlı Kavga

Yenimahalle'deki Ankara Toptancı Halinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

İki grup arasında yer tartışması sonucu başlayan kavga, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olay sırasında F.K., üzerindeki silahla karşı tarafa ateş açtı.

Kurşunların Hedefi

F.K.'nin silahından çıkan kurşunlar, G.K., F.M.K., Ö.K., ve A.B.'ye isabet etti. Yaralılardan Ö.K. ve G.K. ne yazık ki olay yerinde hayatını kaybetti.

Paniğe Yol Açan Durum

Yaralanan diğer kişiler, görenlerin ihbarıyla ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası güvenlik güçleri, failleri yakalama çalışmalarına hız verdi.