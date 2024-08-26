Ankara Toptancı Halindeki Silahlı Kavga: Zanlı Tutuklandı

Ankara'daki Silahlı Kavganın Ardından Tutuklama
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Toptancı Halinde, yer tartışması sonucunda meydana gelen silahlı kavgada F.K. tutuklandı.
Soruşturma Devam Ediyor
Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan F.K., "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Gözaltı Süreci ve İfade Verme
Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcıya ifade veren F.K., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Toptancı Halindeki tartışmada, şüphelinin açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanması olayın ciddiyetini artırdı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.