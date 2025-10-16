Ankara Üniversitesi ile ArsaVev Akademik İşbirliği: Sertifikalı Gayrimenkul Eğitimi Başlıyor

Ankara Üniversitesi ile ArsaVev arasında, ArsaVev Akademi eğitimlerinin AÜ Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanıp sertifikalandırılmasını öngören akademik işbirliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 10:31
Ankara Üniversitesi (AÜ) ile ArsaVev arasında, sektörde nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak amacıyla akademik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, AÜ Rektörlük yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Protokol, ArsaVev Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sema Öztürk ile Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu arasında imzalandı. Anlaşma ile ArsaVev Akademi çatısı altındaki eğitim içerikleri, Ankara Üniversitesi'nin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanacak ve sertifikalandırılacak.

Eğitim programlarında arsa yatırımı, değerleme, imar süreçleri, yatırım risk analizi ve gayrimenkul hukuku gibi konular ele alınacak. Programın amacı, öğrencilere hem akademik hem de pratik birikim kazandırmak olarak belirtildi.

ArsaVev Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sema Öztürk, ekip olarak çalışanların eğitimine önem verdiklerini vurgulayarak, gayrimenkul sektörüne Ankara Üniversitesi'nin yetiştirdiği öğrencileri kazandıracaklarını söyledi. Öztürk, 'Tüm satış ofislerimizde yatırım uzmanlarımız ya da gayrimenkulle alakalı birimlerle öğrencilerin stajyerlikle başlayan bir sürece gitmesini sağlayacağız. Bu da hem markamızın daha çok tanınmasını sağlayacak hem de Ankara Üniversitesi ile işbirliği olmuş olacak.' ifadelerini kullandı.

Öztürk, Türkiye genelinde 16 satış ofisi bulunduklarını belirterek, 'Avrupa'da uluslararası bölgelere de ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm satış ofislerimize yaklaşık beşer altışar kişilik ekibimiz var. Bunlar, satış müdürleri ve satış yöneticilerimizden oluşuyor. Ankara Üniversitesi'nden stajyer olarak aldığımız kişileri de yönetici konumuna getirecek bir oluşum içerisindeyiz.' dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ise üniversite olarak sektörel gelişimi destekleyen, sürdürülebilir ve yenilikçi projelerin her zaman yanında olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

