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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60. Yıl Dönümünü Kutluyor

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 60. kuruluş yılını kutlayarak bilimsel çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 10:00
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60. Yıl Dönümünü Kutluyor

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60. Yılını Coşkuyla Kutluyor

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi (İLEF), 60. kuruluş yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Dekan Prof. Dr. Fatih Keskin, üniversitenin araştırma kimliğiyle bilimsel çalışmalara öncülük ettiğini belirterek, "Ankara Üniversitesi, Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın geliştirdiği 'devletin fikir mutfağı' ilkesiyle akademik vizyonunu güçlendiriyor"

Cumhuriyetin İlk Üniversitesi

Prof. Dr. Keskin, 13 Haziran 1946'da kurulan AÜ’nün Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olduğunu vurguladı. "Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversitemizi 'ecdat yadigarı' ve 'ata yadigarı' olarak tanımlıyor"

Ankara Üniversitesi'nin Rolü ve Vizyonu

Bir araştırma üniversitesi olarak Ankara Üniversitesinin, Türkiye'nin önemli bir eğitim kurumu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Keskin, "Ankara Üniversitesi, devletin fikir mutfağı misyonunu sürdürüyor"

60 Yıldır Nitelikli Eğitim

İLEF, 1965 yılında UNESCO ve Gazeteciler Cemiyeti'nin desteğiyle kurularak, 1992 yılında fakülteye dönüştü. 4 bölümüyle eğitim veren fakülte, 7.045 metrekarelik alanda modern olanaklarla hizmet vermektedir.

Teorik ve Uygulamalı Eğitim

Prof. Dr. Keskin, İLEF'in dengeli bir eğitim sunduğunu ifade ederek, "Teori ile uygulamayı birleştirmeye, toplumsal gelişmeleri müfredata yansıtmaya büyük önem veriyoruz"

Uluslararası Akreditasyon Çalışmaları

2019 yılında iletişim fakülteleri arasında üç bölümünün birden akredite edilen ilk fakülte unvanını kazanan İLEF, uluslararası akreditasyon için de çalışmalarına devam ediyor. "Uygulama eğitimi, sektörel bilgi aktarımı ile desteklenmektedir"

60. Yıl Aktiviteleri

Prof. Dr. Keskin, 2025 yılı boyunca fakültenin 60. kuruluş yı dönümünü çeşitli aktivite ve programlarla kutlayacaklarını belirterek, tüm mezunları bu etkinliklere davet etti.

İLEF, bugüne kadar 8 bin 400 mezun vererek, yalnızca iletişim alanında değil birçok sektörde nitelikli uzmanlar yetiştirmeye devam ediyor. "Bu yıl dönümünde destek veren tüm akademik ve idari personele teşekkür ederim"

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi (İLEF) Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, İLEF'in 60....

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi (İLEF) Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, İLEF'in 60. kuruluş yılına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi (İLEF) Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, İLEF'in 60....

Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi (İLEF) Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, İLEF'in 60. kuruluş yılına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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