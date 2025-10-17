Ankara Üniversitesi'nde Bilim Şenliği: Yeşil Vatan Koruyucuları

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi'nin düzenlediği 'Sürdürülebilir Doğa ve Bilim Şenliği' Beşevler Güneş Meydanı'nda öğrencilerle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:20
Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğünce öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bilim şenliği, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik, Sürdürülebilir Doğa ve Bilim Şenliği: Yeşil Vatan Koruyucuları temasıyla, Ankara'nın farklı okullarından gelen öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Farkındalık ve eğitim hedefi

Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Figen Gürsoy, merkez olarak yaptıkları etkinliklerle çocuklarda doğaya yönelik farkındalık ve duyarlılık kazandırmayı, onların birer yeşil vatan koruyucusu olmalarını amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Gürsoy şöyle konuştu: Yeşil vatan geleceğimizdir. Topraklarımıza, ormanlarımıza, suyumuza sahip çıkmalı ve korumalıyız. Sürdürülebilir bir yaşam için yeşil vatanımızı korumak önemli bir sorumluluğumuzdur.

Etkinlikten öne çıkanlar

Program kapsamında öğrenciler bir müzik dinletisi sundu. Ayrıca Ankara İtfaiyesinin 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde pek çok kişiyi kurtaran canlı insan arama kurtarma K9 köpeği Çakıl şenlikte gösteri yaptı.

Öğrenciler, Güneş Meydanı'nda kurulan stantları gezerek bilim ve doğa temalı çalışmaları yakından inceledi.

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğünce öğrencilerin katılımıyla "bilim şenliği" yapıldı. Etkinlik, üniversitenin Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda "Sürdürülebilir Doğa ve Bilim Şenliği: Yeşil Vatan Koruyucuları" temasıyla düzenlendi.

