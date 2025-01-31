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Ankara Üniversitesi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ankara Üniversitesi, 2. kez düzenlediği ödül töreninde başarılı isimleri ödüllendirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:15
Ankara Üniversitesi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ankara Üniversitesi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün bizzat talimatıyla kurulan Ankara Üniversitesi'nin Ödülleri'ni sahipleriyle buluşturdu. Tören, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ödül törenine; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Kamu Denetçisi Ertunç Erkan Balta, akademisyenler ve medya kuruluşları temsilcileri katıldı. Prof. Dr. Ünüvar, tören sırasında Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Ünüvar, üniversitenin afet ve benzeri durumlarda aktif çalışmalar yaptığını vurgulayarak, Ankara Üniversitesi'nin sadece köküne bağlı kalmayıp, vizyon geliştiren bir eğitim kurumu olduğunu belirtti. Üniversitenin, Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesi olması dolayısıyla da büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Üniversitenin önemli bilimsel çalışmalar yaptığını ve ülke sorunlarına duyarlı olmaları gerektiğini dile getiren Ünüvar, "Ülkemizde yaşayan bireylerin problemi bizim problemimizdir. Bizler sadece akademik anlamda değil, kurumsal hassasiyetle de devletin fikir mutfağı olarak milletimizin emrindeyiz" dedi.

Konuşmanın ardından ödül takdimine geçildi. Ödüle değer görülen medya kuruluşlarından biri de Anadolu Ajansı oldu.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünce Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde bu yıl ikincisi...

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünce Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Ankara Üniversitesi Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödüle değer görülen medya kuruluşlarından Anadolu Ajansının (AA) ödülünü Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru (solda) aldı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünce Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde bu yıl ikincisi...

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünce Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Ankara Üniversitesi Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödüle değer görülen medya kuruluşlarından Anadolu Ajansının (AA) ödülünü Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru (solda) aldı.

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