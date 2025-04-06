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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümünü kutlayarak ajansın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:01
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Bu tarihi gün vesilesiyle, ajansın Türkiye ve dünya üzerindeki etkisinin altını çizdi.

Prof. Dr. Ünüvar, Anadolu Ajansı'nın, ulusal ve uluslararası haber akışındaki rolünün yanı sıra, Türk medyasına kattığı değerleri de vurguladı. "Anadolu Ajansı, ülkemizin sesi olmuştur ve olmaya devam edecektir" dedi.

Bu yıl dönümünün, ajansın kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede gösterdiği gelişimi ve medyadaki yenilikçi yaklaşımını da gözler önüne serdiğini belirtti.

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