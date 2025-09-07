DOLAR
Ankara Valiliği'nden Kuvvetli ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Ankara Valiliği, pazartesi gece ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek sel, yıldırım ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:29
Ankara Valiliği'nden Kuvvetli ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Ankara Valiliği'nden kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Valilikten yapılan açıklamanın detayları

Ankara Valiliği, yarın gece ilk saatlerden itibaren kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, pazartesi günü gece ilk saatlerden itibaren Ankara genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

