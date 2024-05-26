Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Sel, su baskını ve yıldırıma dikkat!

Valilikten Başkent'te yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Ankara'da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı üzerine Valilik, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den Uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, bu gece saatlerinden itibaren Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Valilikten Açıklama:

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre bu gece saatlerinden Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Uyarılar:

Sel ve su baskını riski yüksek olan bölgelerde yaşayan vatandaşlar tedbirli olsun.

Dere yataklarına ve su birikintilerine girilmemeli.

Yıldırım riskine karşı açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalı.

Mümkünse araçlar kapalı garajlarda veya korunaklı alanlarda bulundurulmalı.

Yetkililerden yapılan uyarılara dikkat edilmeli.

Meteoroloji'den Diğer Uyarılar:

Kuvvetli yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenen rüzgâra karşı da dikkatli olunması gerekmektedir.