Ankara Valiliği'nden Sağanak Uyarısı: Akşam Saatlerinden İtibaren Kuvvetli Yağış

Ankara Valiliği'nden Sağanak Uyarısı

Ankara Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanağın bugün akşam saatlerinden itibaren Ankara ve çevresinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Uyarının Detayları

Açıklamada, ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Vatandaşlara Çağrı

Yetkililer, olumsuzluklara karşı tedbir alınmasını ve gelişmelerin takip edilmesini önerdi.