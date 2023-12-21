Ankara Valiliği, sahipsiz sokak hayvanları için belediyelere çağrı

Sahipsiz hayvanların bakımevlerine götürülmesi, kısırlaştırılması ve diğer önlemlerin alınması için Ankara Valiliği belediyelere yazı yolladı. Yazıda, 25 ilçe belediyesi 'acele' koduyla uyarılarak, sahipsiz hayvanların toplama, aşılama, kayıt ve rehabilitasyon işlemlerinin yapılması istendi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının sayısının son yıllarda artması, kentte toplum sağlığı ve çevre temizliği sorunlarına yol açtığını Ankara Valiliği, Vali Vasip Şahin imzalı yazısıyla duyurdu. Yazıda, sahipsiz sokak hayvanlarının insanların can güvenliğini tehlikeye attığı, köpek ısırmalarının yaralanma ve ölüm vakalarına neden olduğu, insanların günlük yaşamına engel olduğu ve toplumsal huzursuzluk yarattığı vurgulandı.

Valilik, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve ilgili yasalara uygun olarak yapıldığını belirtti. Yazıda, bu yasalar doğrultusunda belediyelerin bakımevi inşa etmesi, sahipsiz hayvanları toplaması, kısırlaştırması, kayda alması, aşılaması ve bakıp beslemesi gerektiği vurgulandı.

Valilik, 5199 Sayılı Kanun'un ilgili maddesini hatırlatarak, hayvanların korunması ve rahat yaşamlarının sağlanmasının insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenliklerini de gözetmek gerektiğini vurguladı. Yazıda, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin 20 ve 21'inci maddeleriyle belediyelere sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları toplama ve bakma yükümlülüğü getirildiği bildirildi. Yazıda ayrıca, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nde, geçici bakımevlerinde bulunan hayvanlardan kanuni istisnalar dışında bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrasında iyileşemeyecek bir hastalığı olanların, insan ve çevre sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokacak hayvanların alınacak önlemlere ilişkin hükümlerin de yer aldığı hatırlatıldı. Yazıda sahipsiz hayvanların bakımevlerine götürülmesi, kısırlaştırılması gibi her türlü tedbirin alınması talep edildi.