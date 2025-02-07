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Ankara Valisi Şahin: Ocak Ayında 3 Organize Suç Çetesi Çökertildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi'nin açılışında, ocak ayında 3 organize suç çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:11
Ankara Valisi Şahin: Ocak Ayında 3 Organize Suç Çetesi Çökertildi

Ankara'da Suçla Mücadele Güçleniyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği'nin açılışında konuştu. Vali Şahin, il genelinde ocak ayında gerçekleştirilen yoğun ve etkin çalışmalar sonucunda 3 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Polis Merkezi Hizmete Girdi

Vali Şahin, amirliğin açılışının, vatandaşların güvenlik ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili yanıt verebilmek için büyük önem taşıdığını vurguladı. Aynı zamanda, suçla mücadelede daha güçlü, modern bir yapıya kavuşulacağını belirtti.

“Amirliğimiz, suç oranlarının azaltılmasında ve toplumumuzun daha huzurlu bir ortamda yaşamasında önemli hizmetlerde bulunacaktır,” diyen Şahin, modern ve donanımlı biçimde inşa edilen pusatın önemine dikkat çekti.

Suç ve Suçluyla Mücadele Devam Ediyor

Şahin, Ankara'da suçla mücadele çalışmalarının hız kazandığını belirterek, emniyet mensuplarına ve jandarma personeline teşekkür etti. Güvenlik kuvvetlerinin, halkın huzur ve güvenliği için aralıksız çalışmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Vali Şahin, 2025 Ocak ayına ait istatistik bilgileri paylaştı. “Aranan şahıslar kapsamındaki 5 bin 152 kişinin yakalandığını” bildirdi. Bunlar arasında, 20 yıl ve üzeri hapis cezasına çarptırılan 28 şahıs yer alıyor.

Düzensiz Göç ve Organize Suçlarla Mücadele

Ocak ayında 8 düzensiz göç operasyonu gerçekleştirildiğini ve 4 kişinin tutuklandığını ifade eden Şahin, kimlik denetimi yapılan 10 bin 393 kişi arasından 136 düzensiz göçmen'in tespit edilerek ilgili mercilere teslim edildiğini aktardı.

Şahin, organize suçlarla mücadelede yapılan 4 operasyonda 45 kişinin gözaltına alındığını, 21'inin tutuklandığını açıkladı. Narkotik suçlarla mücadelede ise 296 operasyon gerçekleştirildi ve 690 kişi gözaltına alındı.

Yeni Polis Merkezi Açıldı

Şahin, konuşmasının ardından kurdele keserek Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ve Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla gibi birçok davetli de yer aldı.

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