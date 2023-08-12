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Ankara ve Adana'da yaşayanlar dikkat! Sıcaklık 40 dereceyi aşacak

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Ankara ve Adana'da yaşayanlar dikkat! Sıcaklık 40 dereceyi aşacak
13 Ağustos Pazar gününden itibaren Ankara ve Adana'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olması beklenmekte. Çevre, Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halka dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos Pazar günü itibariyle mevsim ortalamasına göre 6 ila 10 derece daha yüksek olması beklenen sıcak hava dalgasının Ankara'yı da etkilemesi bekleniyor.

Ankara Valiliği, başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere kronik hastalığı olanların günün en sıcak saatlerinde 11.00-16.00 saatleri arasında önleyici tedbirler almaları konusunda uyarıda bulundu. İşte Ankara Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlı Bölgesel Tahmin ile Erken Uyarı Merkezi tarafından yayınlanan sıcaklık tahminleri...

12.08.2023 Cumartesi: 33 derece

13.08.2023 Pazar:36 derece

14.08.2023 Pazartesi:38 derece

15.08.2023 Salı: 38 derece

16.08.2023 Çarşamba: 38 derece

Ankara ve Adana'da yaşayanlar dikkat! Sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Aynı şekilde Adana'da da sıcaklıklar artıyor. Uzmanlar, bu sıcak havalarda klima sistemlerinin yetersiz kalabileceği ve klima sistemlerine yük binmesinin elektrik kesintilerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji uyarısının ardından Çevre, Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı bir açıklamada vatandaşları uyardı. Bakan Özhaseki, açıklamasında "Yapılan açıklamaya göre, Pazar gününden itibaren yaklaşık bir hafta boyunca ülkemizi etkisi altına alacak sıcak hava dalgasında halkın uyanık olmasını ve evde kalmasını rica ediyorum. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın." dedi.

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