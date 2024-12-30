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Ankara ve Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı

Ankara ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Demir Kıran-1' operasyonunda 104 şüpheli uyuşturucu ticareti nedeniyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:10
Ankara ve Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı

Demir Kıran-1 Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Ankara ve Diyarbakır'da düzenlenen "Demir Kıran-1" operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 104 şüpheli yakalandı.

Ankara Valiliği'nden Açıklama

Ankara Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı.

Açıklamada, toplam 137 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen "Demir Kıran-1" operasyonu sonucunda, Ankara'da 102, Diyarbakır'da 2 olmak üzere, 104 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yakalama sırasında, şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 287 sentetik ecza, bonzai, metamfetamin, eroin, esrar, 2 hassas terazi, 9 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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