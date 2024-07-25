Ankara ve İstanbul’da Gökgürültülü Sağanak Uyarısı

Ankara ve İstanbul İçin Hava Durumu Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Bolu, Karaman, Niğde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yerel Kuvvetli Yağış Tahminleri

Yapılan bilgilendirmeye göre, öğleden sonra Ankara, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ayrıca, akşam saatlerine doğru Kırıkkale ve Çankırı bölgelerinde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Diğer İllerde Beklenen Yağışlar

Bugün öğleden sonra Karaman’da ve akşam saatlerinde de Niğde’de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Bunun yanı sıra, İstanbul’un kuzey ve iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren, Kocaeli ve Sakarya’da ise yarın sabah itibarıyla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların meydana gelmesi muhtemel.

Olası Olumsuz Etkiler

Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ani rüzgar, ulaşım aksamaları ve dolu yağışı gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önemle tavsiye ediliyor.