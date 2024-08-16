Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara ve İstanbul’da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulama, bayram coşkusunu artırmak ve vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken bu karar, büyük şehirlerdeki toplu taşıma sistemlerini kullanarak Zafer Bayramı kutlamalarına katılmak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Peki, hangi hatlarda ücretsiz ulaşım sağlanacak ve güncel toplu taşıma ücretleri nedir? İşte detaylar...

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA 30 AĞUSTOS’TA ÜCRETSİZ OLACAK

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul’da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. İstanbullular, bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmek için Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı gibi ana hatlarda ücretsiz seyahat edebilecek. Bu sayede, şehir genelinde herhangi bir ücret ödemeden toplu taşıma araçlarını kullanarak bayram kutlamalarına katılım sağlayabilecekler.

İstanbul’da Ücretsiz Olan Hatlar:

Marmaray

Başkentray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Bayram gününde İstanbul genelinde birçok kişi, bu ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanarak şehirdeki çeşitli etkinliklere katılabilecek. Özellikle yoğunluk yaşanan hatlarda bu uygulama, vatandaşların rahat ve sorunsuz bir ulaşım deneyimi yaşamalarını hedefliyor.

İSTANBUL’DA GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

2024 yılı itibarıyla İstanbul’daki toplu taşıma ücretlerinde yapılan zamlar ile yeni tarifeler belirlenmişti. Bayram günü ücretsiz olacak hatlar dışındaki diğer güncel ücretler ise şöyle:

Tam elektronik bilet ücreti: 17,7 TL

Öğrenci elektronik bileti: 8,63 TL

Öğretmen elektronik bileti: 12,76 TL

Tam abonman ücreti: 1.388,86 TL

Öğrenci abonman ücreti: 250,16 TL

Bu zamlarla birlikte toplu taşıma kullanımı bir miktar pahalanmış olsa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda uygulanacak olan ücretsiz ulaşım kararı, İstanbul’da vatandaşlara nefes aldıracak.

ANKARA’DA DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK

Ankara’da yaşayanlar da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüsler, metro ve diğer tüm toplu taşıma araçları, 30 Ağustos günü boyunca Ankaralılara ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulama ile başkentteki vatandaşların bayram günü ulaşımda herhangi bir sorun yaşamadan seyahat etmeleri amaçlanıyor.





Ankara’da ücretsiz olacak toplu taşıma araçları şunlardır:

EGO otobüsleri

Metro ve Ankaray hatları

Başkentray hattı

Bu kapsamda, Ankara genelinde toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vererek Zafer Bayramı coşkusuna katkı sağlayacak. Vatandaşlar, bu hizmeti kullanarak hem bayramın tadını çıkaracak hem de herhangi bir ulaşım sorunu yaşamayacak.

ANKARA’DA GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

2024 yılı itibarıyla Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamlar sonrası belirlenen yeni tarifeler ise şu şekildedir:

Tam biniş ücreti: 21 TL

Öğrenci biniş ücreti: 10,5 TL

Öğretmen biniş ücreti: 15,50 TL

Güncel toplu taşıma ücretleri ile Ankaralılar günlük ulaşımda belirli bir maliyete katlanmak zorunda kalsa da, 30 Ağustos’ta uygulanacak olan ücretsiz taşıma hizmeti, hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA VATANDAŞLAR İÇİN BÜYÜK BİR KOLAYLIK

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara ve İstanbul’da toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, vatandaşlar için önemli bir avantaj sunuyor. Bayram coşkusunu artırmak ve halkın bu önemli günü daha geniş katılımla kutlayabilmesini sağlamak amacıyla uygulanan bu karar, iki büyük şehirde yaşayanların hayatını kolaylaştıracak. Ücretsiz toplu taşıma ile özellikle bayram kutlamalarına katılımın artması, etkinlik alanlarına ulaşımın daha rahat ve hızlı bir şekilde sağlanması bekleniyor.

Ücretsiz ulaşımın, sadece vatandaşların maddi yükünü hafifletmekle kalmayıp aynı zamanda bayram coşkusunu daha geniş kitlelere yaymak amacıyla da büyük bir katkı sağlayacağı düşünülüyor. İstanbul ve Ankara’daki toplu taşıma hizmetlerinden faydalanacak olan vatandaşlar, bu hizmet sayesinde hem kutlamalara kolayca katılacak hem de gün boyunca şehir içinde rahatça seyahat edebilecekler.