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Ankara’ya hastalıklı köpek getirdikleri iddiasıyla iki kişi hakkında dava açıldı!

Ankara’da, hastalıklı köpekleri şehre getirdikleri iddiasıyla Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı ve bir araç şoförü hakkında dava açıldı. Sanıklar, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma” ve “sahipli hayvana işkence” suçlarından yargılanacak.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 18:07
Ankara’ya hastalıklı köpek getirdikleri iddiasıyla iki kişi hakkında dava açıldı!

Ankara’da, hastalıklı köpekleri şehre getirdikleri iddiasıyla Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve araç şoförü Muhammed Savaş Demir hakkında dava açıldı. Sanıklar, “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma” ve “sahipli hayvana işkence” suçlarından 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacaklar.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 Haziran’da, Şanlıurfa’da kuduz vakalarının olduğu bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara’ya getirildiğine ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Operasyon ve Tutuklamalar

Operasyonlar sonucunda, köpekleri araçla şehre getirdiği tespit edilen sanık Muhammed Savaş Demir, Gölbaşı ilçesinde 13’ü yavru olmak üzere toplam 27 köpekle birlikte yakalandı. Sanık Boyacı ise Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Sanıkların Savunması

 İddianamede ifadesine yer verilen Boyacı, hayvanları belediye yetkililerine sorarak sahiplendiklerini, hayvanların kuduz olması halinde belediyenin sahiplenmeye izin vermeyeceğini savundu. Sanık Demir ise Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki hayvan barınağından Yaşama Tutunan Patiler Derneği adına 29 hasta köpeği Ankara’ya getirmek için yola çıktığını, 2 köpeğin yolda öldüğünü belirterek, suç işlemek amacıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Dava ve Cezalar

 İddianamede, sanıklar hakkında “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma” suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, “sahipli hayvana işkence” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların 24 Haziran’da hakim karşısına çıkacakları belirtildi.

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