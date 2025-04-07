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Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Başkentray banliyö hattının Yenikent'e kadar uzatılacağını duyurdu, yeni istasyonlar ve projelerin detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:36
Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Yeni Rota Ankaralıları Bekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray banliyö hattının Yenikent''e kadar uzatılacağını müjdeledi. Türkiye’nin büyük şehirlerinde süregelen trafik sıkıntısına çözüm arayan Ulaştırma Bakanlığı, yeni projeleri ile Ankara halkına rahat bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyor.

Yenikent Hattı İle Ulaşım Kolaylaşıyor

Yapımı devam eden Sincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi çerçevesinde, yeni hatla ulaşımda büyük bir kolaylık sağlanması planlanıyor. Yenikent şantiyesinde yaptığı incelemelerde Bakan Uraloğlu, bu hattın hem yolcu hem de yük taşımacılığında dönüm noktası olacağını ifade etti.

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Üç Yeni İstasyon Ankara'ya Kazandırılacak

Bakan Uraloğlu, projenin detaylarını paylaşarak, 16 kilometrelik güzergahın Sincan'dan başlayıp Yenikent'e kadar uzanacağını vurguladı. Bu proje, 12 kilometrelik Başkentray Banliyö Hattı ile Yenikent-Kazan Soda tesislerine kadar devam eden 4 bin 17 metrelik bir bağlantı hattını içerecek.

Ayrıca, Sincan-Yenikent güzergahında üç modern istasyon kurulacak; bu istasyonlar “OSB”, “Yenikent-1” ve “Yenikent-2” olarak adlandırılacak.

Yük Taşımacılığına Katkı

Projenin yalnızca yolcu taşımacılığına değil, yük taşımacılığına da ciddi bir katkı sağlaması bekleniyor. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Başkentray Banliyö Hattı'nın Sincan İstasyonu üzerinden 1. OSB ve Yenikent’e entegre edileceğini aktardı. Ayrıca, Yenikent’in 600 bini aşan nüfusunu hızlı ve güvenli bir ulaşım ağı ile metropol sistemine bağlanacağını duyurdu.

Projenin İlerleme Durumu

Proje hakkında güncel bilgi veren Bakan Uraloğlu, altyapı çalışmalarında yüzde 85, üstyapı çalışmalarında ise yüzde 44 oranında ilerleme kaydedildiğini belirtti. Tünel çalışmaları neredeyse tamamlandı, köprülerin de büyük bir kısmı bitirildi. Proje çerçevesinde, sinyalizasyon ihalesinin bu yıl içerisinde gerçekleştirileceği ve hattın sinyalli ve elektrikli olarak 2027 yılı başında açılması planlandığı ifade edildi.

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