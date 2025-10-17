Ankara Yenimahalle'de 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi

Ankara Yenimahalle'de gıda üretimi yapılan iş yerinde yapılan operasyonda 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi; ürünler imha edildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:46
Jandarma ekiplerinin operasyonunda bozuk gıda üretim ve satış noktası ortaya çıkarıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenimahalle ilçesinde bozuk gıda üretim ve satışı yapan bir iş yeri tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Ankara'da gıda üretimi ve satışı yapılan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

