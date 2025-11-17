Ankara Yenimahalle'de İnşaatta Taşlı Sopalı Kavga

İşçiler arasındaki tartışma kısa sürede şiddetlendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta işçiler arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, işçiler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

