Ankara'da 2 yaşındaki bebek feci şekilde can verdi

Ankara Altındağ ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Teyzesinin 4’üncü kattaki evinin penceresinden düşen Menesa bebek hayatını kaybetti.

Dün saat 16:30 suları arasında Karapürçek Mahallesi Eyüp Apartmanda meydana bu olay geldi. İstek Baykan, 3 kızını da alarak kardeşi Çiğdem Demirtaş’a misafirliğe gitmişti. Menesa, annesinin ve teyzesinin televizyon izlediği sıralarda pencerenin önünde bulunan kanepenin üstüne çıktı. Eliyle dokunmuş olduğu sinekliğin açılması ile dengesini kaybeden Menesa bebek, 4’üncü kattan aşağıya düştü.

Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi ile ambulansla Ankara Hastanesi’ne kaldırılan Menesa, doktorların yapmış olduğu müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.