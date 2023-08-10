Ankara'da çöp kamyonu ve otomobil çarpıştı: 1 ölü var

Nallıhan-Ankara yolunda meydana gelen kazada Öner Arslan'ın şoför koltuğunda oturduğu otomobil ve sürücünün kimliğinin belli olmayan çöp kamyonu çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi.





Olayın anında gelen sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı otomobilde olan iki kişi ve çöp kamyonu sürücüsü Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi süreci başlatıldı.