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Ankara'da çöp kamyonu ve otomobil çarpıştı: 1 ölü var

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Ankara'da çöp kamyonu ve otomobil çarpıştı: 1 ölü var
Ankara'da ölümlü trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Nallıhan-Ankara yolunda meydana gelen kazada Öner Arslan'ın şoför koltuğunda oturduğu otomobil ve sürücünün kimliğinin belli olmayan çöp kamyonu çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi.

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Olayın anında gelen sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı otomobilde olan iki kişi ve çöp kamyonu sürücüsü Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi süreci başlatıldı. 

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