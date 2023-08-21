Ankara’da ekmek tüketimi azalacak! Yüzde 40 artış sonrası yeni ekmek fiyatları…

Ankara’da unlu mamüllerden biri olan ekmek yeni fiyatıyla bir kere daha şaşırttı. Ankara Fırıncılar Odası’dan gelen bilgiye göre 200 gram ekmek 7 TL olarak satışa sunuldu. 200 gram ekmek fiyatı yüzde 40 artış gösteren 5 TL’den 7 TL’ye yükseldi. Bu zam haberiyle beraber, son bir aydır devam eden 6,5 TL'lik dönem son buldu.





EKMEK FİYATLARINA ZAM

Ankara Fırıncılar Odası yeni zam haberini duyurdu. Ankara’da ekmek fiyatlarında yeni düzenleme yapıldı. 200 gram ekmek fiyatlarının yükselmesiyle beraber tüketimlerde düşüş olması bekleniyor. Gelen zamlar sonrasında 100 gramlık Ankara Simit'i 10 TL’den satışa sunacaklarını açıkladı . Bu fiyat, sonrasında 3 TL zam gelmiş olması dikkatleri çekti.