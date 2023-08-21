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Ankara’da ekmek tüketimi azalacak! Yüzde 40 artış sonrası yeni ekmek fiyatları…

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Ankara’da ekmek tüketimi azalacak! Yüzde 40 artış sonrası yeni ekmek fiyatları…
Ankaralılar bu zam karşısında isyan edecek. Yeni fiyat dalgası gündeme gelirken 200 gram ekmeğin yeni ücreti cepleri yakacak. İşte Ankara’da ekmek fiyatlarına zam…

Ankara’da unlu mamüllerden biri olan ekmek yeni fiyatıyla bir kere daha şaşırttı. Ankara Fırıncılar Odası’dan gelen bilgiye göre 200 gram ekmek 7 TL olarak satışa sunuldu. 200 gram ekmek fiyatı yüzde 40 artış gösteren 5 TL’den 7 TL’ye yükseldi. Bu zam haberiyle beraber, son bir aydır devam eden 6,5 TL'lik dönem son buldu. 

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EKMEK FİYATLARINA ZAM 

Ankara Fırıncılar Odası yeni zam haberini duyurdu. Ankara’da ekmek fiyatlarında yeni düzenleme yapıldı. 200 gram ekmek fiyatlarının yükselmesiyle beraber tüketimlerde düşüş olması bekleniyor. Gelen zamlar sonrasında 100 gramlık Ankara Simit'i 10 TL’den satışa sunacaklarını açıkladı . Bu fiyat, sonrasında 3 TL zam gelmiş olması dikkatleri çekti.

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