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Ankara'da MKE fabrikasında patlama meydana geldi: Belediyeden açıklama geldi

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Ankara'da MKE fabrikasında patlama meydana geldi: Belediyeden açıklama geldi
Ankara'da MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlama, endişe yarattı! Yangın ve patlama sesleri, Kayaş ilçesini sarsarken, 4 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı kontrolün sağlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Ankara'da bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlama, büyük endişeye neden oldu. Patlama sesleri Kayaş ilçesinde duyuldu ve fabrikada çıkan yangın vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. 

4 İŞÇİ YARALANDI

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İlk belirlemelere göre, patlamada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olayın yaşandığı MKE Kapsül Fabrikası'nda yangının kontrol altına alınması için itfaiye ve KBRN ekipleri hızla müdahale etti. Milli Savunma Bakanlığı, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamada 4 işçinin yaralandığını ve tedavi altında olduklarını belirtti. Şahin, yangının etkisini geniş bir alana yaymadığını ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti. Patlamanın AR-GE biriminde meydana geldiği belirtilirken, sabotaj ihtimali şu an için değerlendirilmiyor.

Olayın detayları ve nedeniyle ilgili çalışmalar devam ederken, yetkililerin durumu hassasiyetle takip ettiği ifade ediliyor. Fabrikadaki güvenlik önlemleri ve patlamanın gerçekleştiği AR-GE biriminin incelenmesiyle birlikte soruşturmanın neticelenmesi bekleniyor.

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