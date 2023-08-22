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Ankara'da o yollar trafiğe kapatılacak! Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın trafiğe çıkarken dikkat!

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Ankara'da o yollar trafiğe kapatılacak! Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Yarın trafiğe çıkarken dikkat!
Ankara'da trafiğe çıkacak vatandaşları yakından ilgilendiren haber geldi. AEM yaptığı açıklamada o yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. İşte Ankara'da araç trafiğine kapatılacak yerler ve tüm detaylar...

Ankara Emniyet Müdürlüğü internet sayfası üzerinden araç trafiğine kapatılacak olan yolların açıklaması yapıldı. İşte trafiğe kapanan yollar hakkında açıklama...

Ankara kapatılacak yollar

ANKARA'DA TRAFİĞİNE KAPATILACAK YOLLAR

22.08.2023 Salı günü saat 10.00’dan itibaren program sona erene kadar, ihtiyaç olması halinde Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokağın Arjantin Caddesi ile Boğaz Sokak arasında kalan kısım ise araç trafiğine kapatılacaktır. 

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