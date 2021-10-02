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Ankara’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı

Ankara’da tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Beypazarı ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

02 Ekim 2021 Cumartesi 19:42
Ankara’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucu Dibecik Mahallesindeki iki adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda metal kadın heykeli, çelenk ve zil ile kuş heykeli, delikli taş obje, 24 sikke ve 2 muhtelif metal obje bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler müze yetkililerine teslim edildi.


Son Güncelleme: 02.10.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraBeypazarı
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