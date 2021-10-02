Ankara’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı

’nınilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucu Dibecik Mahallesindeki iki adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda metal kadın heykeli, çelenk ve zil ile kuş heykeli, delikli taş obje, 24 sikke ve 2 muhtelif metal obje bulundu. Ele geçirilen tarihi eserler müze yetkililerine teslim edildi.