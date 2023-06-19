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Ankara'dan İsrail'in Cenin'deki Baskınına Kınama

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Ankara'dan İsrail'in Cenin'deki Baskınına Kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskında aralarında çocukların da bulunduğu 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

Ankara'dan İsrail'in Cenin'deki Baskınına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskında aralarında çocukların da bulunduğu 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı. Açıklamada, 'İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesini ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümetine Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz.'

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