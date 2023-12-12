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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den ihraç edilmesi için disipline sevk edildi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den ihraç edilmesi için disipline sevk edildi Hakem Halil Umut Meler'e karşı yaptığı saldırı ile gündemden düşmeyen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den ihraç edilecek. Son dakika haberi olarak gelen bilgiye göre Faruk Koca ihraç istemi ile disipline sevk edildiği belirtildi.