Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den ihraç edilmesi için disipline sevk edildi

Hakem Halil Umut Meler'e karşı yaptığı saldırı ile gündemden düşmeyen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den ihraç edilecek. Son dakika haberi olarak gelen bilgiye göre Faruk Koca ihraç istemi ile disipline sevk edildiği belirtildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den ihraç edilmesi için disipline sevk edildi
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AK Parti kaynakları, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırısı nedeniyle partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. 

Faruk Koca'nın durumu 12 Aralık Salı günü Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında görüşülecek.

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