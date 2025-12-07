Ankaralı Coşkun: İzmirli çifte açılan dava izinsiz klip kullanımı yüzünden

Ankaralı Coşkun, dava sürecinin düğünde şarkı söylenmesiyle değil, çiftin eseri izinsiz kullanarak klipte yer vermesi nedeniyle açıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:38
Ankaralı Coşkun: İzmirli çifte açılan dava izinsiz klip kullanımı yüzünden

Ankaralı Coşkun: İzmirli çifte açılan dava izinsiz klip kullanımı yüzünden

İzmir'de konservatuar mezunu Hasan Başkaya ile amatör olarak şarkı söyleyen memur Öznur Başkaya, Haziran 2023'te dünya evine girdikleri düğünde Ankaralı Coşkun'a ait 'Ne Bilsin Eller' şarkısını seslendirip, düğün görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Video düğün sayfalarında yayılarak büyük ilgi gördü ve eserin sahibi Coşkun Direk videolardan birinin altına tebrik yorumu yazdı.

Davanın gerekçesi

Videonun yayılmasının ardından Coşkun Direk ve temsilcilerinin çifti hukuki sürece dahil ettiği, uzlaşma için 300 bin lira talep edildiği ortaya çıktı. Direk, söz konusu davanın düğünde şarkının söylenmesiyle ilgili olmadığını, asıl gerekçenin çiftin eseri izinsiz kullanarak hazırladıkları klipte yer vermeleri olduğunu belirtti.

Coşkun Direk'in açıklaması

Coşkun Direk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin şahsen kendisi tarafından başlatılmadığını, eserlerinin tamamen koruma altında olduğunu ve hukuki takibin avukatları ile şirketi tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Direk, haberlerde konunun çarpıtılarak sanki sorun düğünde şarkının söylenmesiymiş gibi bir algı yaratıldığını söyledi ve bu manipülasyon nedeniyle avukatına manevi tazminat davası açılması talimatını verdiğini açıkladı.

Direk ayrıca eserlerini insanların okumasından yana olduğunu ancak bu olayda sorunun izinsiz klip kullanımı olduğunu vurgulayarak, hukuki sürecin hem maddi hem de manevi boyutunun takip edileceğini belirtti.

MÜZİK TUTKUNU BAŞKAYA ÇİFTİ, DÜĞÜNLERİNDE ANKARALI COŞKUN'A AİT 'NE BİLSİN ELLER' ŞARKISINI...

MÜZİK TUTKUNU BAŞKAYA ÇİFTİ, DÜĞÜNLERİNDE ANKARALI COŞKUN'A AİT 'NE BİLSİN ELLER' ŞARKISINI SÖYLEDİ

MÜZİK TUTKUNU BAŞKAYA ÇİFTİ, DÜĞÜNLERİNDE ANKARALI COŞKUN'A AİT 'NE BİLSİN ELLER' ŞARKISINI...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Defne'de Seyir Halindeki Opel Alevlere Teslim Oldu
2
Samsun Terme'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
3
Niğde D-750'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Bursa'da 4 SPA'ya Eşzamanlı Operasyon: 13 Kaçak Çalışan Yakalandı
5
Efeler’de Öğretmenlere Nurettin Topçu’nun Eğitim Felsefesi Anlatıldı
6
Yahyalı Ağcaşar Barajı'na 1.200 Fidan Dikildi
7
Hatay İskenderun'da Otluk Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi