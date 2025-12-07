Ankaralı Coşkun: İzmirli çifte açılan dava izinsiz klip kullanımı yüzünden

İzmir'de konservatuar mezunu Hasan Başkaya ile amatör olarak şarkı söyleyen memur Öznur Başkaya, Haziran 2023'te dünya evine girdikleri düğünde Ankaralı Coşkun'a ait 'Ne Bilsin Eller' şarkısını seslendirip, düğün görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Video düğün sayfalarında yayılarak büyük ilgi gördü ve eserin sahibi Coşkun Direk videolardan birinin altına tebrik yorumu yazdı.

Davanın gerekçesi

Videonun yayılmasının ardından Coşkun Direk ve temsilcilerinin çifti hukuki sürece dahil ettiği, uzlaşma için 300 bin lira talep edildiği ortaya çıktı. Direk, söz konusu davanın düğünde şarkının söylenmesiyle ilgili olmadığını, asıl gerekçenin çiftin eseri izinsiz kullanarak hazırladıkları klipte yer vermeleri olduğunu belirtti.

Coşkun Direk'in açıklaması

Coşkun Direk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürecin şahsen kendisi tarafından başlatılmadığını, eserlerinin tamamen koruma altında olduğunu ve hukuki takibin avukatları ile şirketi tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Direk, haberlerde konunun çarpıtılarak sanki sorun düğünde şarkının söylenmesiymiş gibi bir algı yaratıldığını söyledi ve bu manipülasyon nedeniyle avukatına manevi tazminat davası açılması talimatını verdiğini açıkladı.

Direk ayrıca eserlerini insanların okumasından yana olduğunu ancak bu olayda sorunun izinsiz klip kullanımı olduğunu vurgulayarak, hukuki sürecin hem maddi hem de manevi boyutunun takip edileceğini belirtti.

