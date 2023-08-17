Ankaralı kadınlara müjde! Para ödeme derdi olmadan her şeyden faydalanabileceksiniz! O ilçede oturanlar elinizi çabuk tutun
Ankara’da kadınlara özel olarak düzenlenen lokaller içerisinde farklı etkinlik türleri yer alırken kadınların evde geçirdiği zamanı daha verimli hale getirmek amaçlanıyor. Kadın Lokalleri'nde düzenlenen seminerler ve paneller sayesinde, kadınlar farklı alanlarda uzmanlaşarak kendilerini geliştirme imkanıyla karşılaşıyor. Her etkinliğin yanında özellikle psikolojik danışmanlık hizmeti verilerek destek sağlanıyor. İşte Ankara da bulunan kadınları lokallerinin adres ve telefon bilgileri haberimizde.
HANIM LOKALLERİ BİLGİLERİ
1-ALTINDAĞ HANIMLAR LOKALİ
Altındağ Cad. No:31 - Dışkapı - Altındağ 318 83 72/318 13 84/318 89 35
2-AHMETLER HANIMLAR LOKALİ
Libya Cad. Çaldıran Sok. 10 / 20 22 - Küçükesat / Ankara 430 24 85/430 20 62
3-ÇANKAYA HANIMLAR LOKALİ
Hoşdere Cad. Güzelkent Sok. 2. Etap Çankaya Evleri Sosyal Tesisleri - Çankaya
438 30 48/438 37 64
4-DİKMEN HANIMLAR LOKALİ
Dikmen Cad. No: 115 Stüdyo Evleri Altı - Dikmen 481 95 89/ 481 97 78
5-BAHÇELİEVLER HANIMLAR LOKALİ
Bahçelievler Mah. 6. Cad. 42 / 2 - Çankaya 223 93 96/223 94 34
6-BATIKENT HANIMLAR LOKALİ
Uğur Mumcu Cad. Rajiv Gandi 7. Sok. Vedat Dalokay Parkı Sosyal Tesisleri Batıkent
250 79 09/251 16 63
7-ETLİK HANIMLAR LOKALİ
Yeni Etlik Cad. Osmanlı İş Merkezi No: 103 - Etlik 352 30 03/352 30 04/352 30 05
8-DEMETVLER HANIMLAR LOKALİ
Karşıyaka İş Merkezi İvedik Cad. No : 486 / 2 Kat : 2 Demetevler 335 34 30/ 335 24 44
9-HARİKALAR DİYARI HANIMLAR LOKALİ
Harikalar Diyarı Parkı İçi - Sincan 273 33 22/272 65 01