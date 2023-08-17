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Ankaralı kadınlara müjde! Para ödeme derdi olmadan her şeyden faydalanabileceksiniz! O ilçede oturanlar elinizi çabuk tutun

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Ankaralı kadınlara müjde! Para ödeme derdi olmadan her şeyden faydalanabileceksiniz! O ilçede oturanlar elinizi çabuk tutun
Ankaralılara güzel haber geldi. Kadınlar için sunulan hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Fitness, step, aerobik, kondisyon, plates gibi birçok etkinlik ücretsiz olarak sunuluyor. İşte Ankara Kadınlar Lokali hakkında detaylar…

Ankara’da kadınlara özel olarak düzenlenen lokaller içerisinde farklı etkinlik türleri yer alırken kadınların evde geçirdiği zamanı daha verimli hale getirmek amaçlanıyor. Kadın Lokalleri'nde düzenlenen seminerler ve paneller sayesinde, kadınlar farklı alanlarda uzmanlaşarak kendilerini geliştirme imkanıyla karşılaşıyor. Her etkinliğin yanında özellikle psikolojik danışmanlık hizmeti verilerek destek sağlanıyor. İşte Ankara da bulunan kadınları lokallerinin adres ve telefon bilgileri haberimizde.

ankara hanımlar lokali

HANIM LOKALLERİ BİLGİLERİ 

1-ALTINDAĞ HANIMLAR LOKALİ

Altındağ Cad. No:31 - Dışkapı - Altındağ 318 83 72/318 13 84/318 89 35

2-AHMETLER HANIMLAR LOKALİ

Libya Cad. Çaldıran Sok. 10 / 20 22 - Küçükesat / Ankara 430 24 85/430 20 62

3-ÇANKAYA HANIMLAR LOKALİ

Hoşdere Cad. Güzelkent Sok. 2. Etap Çankaya Evleri Sosyal Tesisleri - Çankaya

438 30 48/438 37 64

4-DİKMEN HANIMLAR LOKALİ

Dikmen Cad. No: 115 Stüdyo Evleri Altı - Dikmen 481 95 89/ 481 97 78

5-BAHÇELİEVLER HANIMLAR LOKALİ

Bahçelievler Mah. 6. Cad. 42 / 2 - Çankaya 223 93 96/223 94 34

6-BATIKENT HANIMLAR LOKALİ

Uğur Mumcu Cad. Rajiv Gandi 7. Sok. Vedat Dalokay Parkı Sosyal Tesisleri Batıkent

250 79 09/251 16 63

7-ETLİK HANIMLAR LOKALİ

Yeni Etlik Cad. Osmanlı İş Merkezi No: 103 - Etlik 352 30 03/352 30 04/352 30 05

8-DEMETVLER HANIMLAR LOKALİ

Karşıyaka İş Merkezi İvedik Cad. No : 486 / 2 Kat : 2 Demetevler 335 34 30/ 335 24 44

9-HARİKALAR DİYARI HANIMLAR LOKALİ

Harikalar Diyarı Parkı İçi - Sincan 273 33 22/272 65 01

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