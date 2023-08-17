Ankaralı kadınlara müjde! Para ödeme derdi olmadan her şeyden faydalanabileceksiniz! O ilçede oturanlar elinizi çabuk tutun

Ankaralılara güzel haber geldi. Kadınlar için sunulan hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Fitness, step, aerobik, kondisyon, plates gibi birçok etkinlik ücretsiz olarak sunuluyor. İşte Ankara Kadınlar Lokali hakkında detaylar…