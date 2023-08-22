Ankaralılar dikkat! Yarın o saatler arasında şehir karanlığa bürünecek! O ilçelerde tedbirler alınmaya başladı
Yayınlanma:
Ankaralıları yakından ilgilendiren haber geldi. 23 Ağustos Çarşamba günü şehir karanlığa bürünecek. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.
BAŞKENT tarafından gelen uyarılar üzerine Ankara elektrik kesintisi için açıklamalar yapıldı. 23 Ağustos Çarşamba günü elektrik kesintisine ilişkin yapılan açıklamada ilçeler belli oldu. 23 Ağustos 2023 elektrik kesintisi olacak ilçeler için sorgulama ekranı haberimizde.
ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER
Keçiören, Mamak, Sincan ve Ankara'nın diğer ilçelerinde yaşanacak elektrik kesintisi için https://online.baskentedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama adresi üzerinden sorgulama yapılabilir.
Gündem