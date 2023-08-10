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Ankaralılara müjde! Bu yaş aralığına ücretsiz olacak

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Ankaralılara müjde! Bu yaş aralığına ücretsiz olacak
Ankaralılara müjde belediyeden geldi! 9-12 yaş çocuklara ücretsiz hizmetler başlıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Ankara'da yaşayan ve 9-12 yaş aralığında çocuğu olan aileler elini çabuk tutsun! Başvurular başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

9-12 YAŞ ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyurulara göre 9-12 yaş çocuklara ücretsiz futbol kursları başlıyor.

çocuklara ücretsiz futbol kursu başlıyor

 Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü bünyesinde olan Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde 9-12 yaş aralığı çocuklara ücretsiz futbol dersi verilecek. Kurstan faydalanmak için başvurular 12 Ağustos tarihinde 09.30'da başlayacak. Kontenjan 150 kişi olacak. 

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