Ankaralıların ulaşım mesafesi kısalıyor: Yeni metro hattı durakları belli oldu

Ankaralılar artık ulaşım sıkıntısı çekmeyecek! Mamak metro hattı durakları açıklandı! Mesafe kısalıyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ METRO İSTASYONU DURAKLARI

Yeni Mamak metro istasyonu ile ilgili ilk adım 22 Ağustos tarihinde yapılacak ihaleyle birlikte atılmış olacak. Projede yer alacak 8 istasyon da belli oldu.





Mamak metro istasyonu için 4 sene geri ödemesiz 12 sene vadeyle 250 milyon Euro kredi sözleşmesi imzalandıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü onay verdikten sonra çalışmalar başlayacak. Yeni Mamak metrosunda Dikimevi Natoyolu raylı sistem projesinde A1 Aşti Dikimevi Ankara Hattı ilin doğu kesimine kadar uzanacak.