Ankara'nın sadece 11 aylık suyu kaldı

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, yaptığı açıklama üzerine Ankara'nın toplam 11 barajdan beslendiğini yoğunluğun ise Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarında olduğu bilgisi verildi. Başkaya, 9 barajın depolama görevi gördüğünü söyleyerek Ankara'daki barajların ölü hacimleri dahil, doluluk oranı 2022 yılının temmuz ayında ki yüzde 41,50'ydi; 658 milyon metreküp suyun olduğunu belirtti.

Vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyunun halı, araç yıkamada kullanmamalarını, kullanılacaksa damlama sulama sisteminin tercih edilmesi gerektiği yönünde uyarılar yapıldı. Vahşi sulamam yapmamalarını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz ifadelerini kullanan Başkaya, Ankara geneline bakıldığında nüfusun yüzde 89'unun merkezde yaşadığı belirtilirken kişi başı günlük tüketim 240 ya da 250 litre olarak hesaplanılır.

Yaz aylarında su tüketimi artış gösterirken yıllık ortalama 1 milyon 400 bin metreküp tüketim yer alıyor. Yaz aylarında vatandaşlarımız tüketimde tasarrufta bulunulurken su sıkıntısı yaşanmaması için önlemler alınmaya başlandı. 11 ayık su kaldığı bilgisi verilirken bunu tasarruflu bir şekilde kullanılarak önümüzdeki yıllara aktarım yapılması gerektiği yönünde bilgi verildi.





YAZ YAĞMURLARININ BARAJLARA OLUMLU ETKİSİ

Ankara'nın geçen aylarda yoğun yağış aldığını söyleyen Başkaya, yağışların çoğu Ankara'nın merkezinde olurken yağışların barajlarda etkisi olduğu fakat tatin edecek derecede olmadığının bilgisi verildi. Yağışlar daha çok merkezde yoğunlaşırken barajlar ise fazla etkilenmedi.

Son dönemlerde iklim değişikliği ve kentsel yapılaşmanın etkisiyle özellikle şehir merkezlerinde ki kesimlerde ısınan havanın buharlaşmasıyla aniden yağış olarak dönüş yapıyor. Çamlıdere Barajı'nın yüzey alanı çok fazla olurken son 3 yıldır Ankara ilinde kullanılabilir su miktarında artış Gerede sisteminde suyun etkisi oluyor.