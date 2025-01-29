ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı

ANKASERA Gençlik Merkezi Açılışı Törenle Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara Üniversitesi'ne kazandırılan ANKASERA Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde eski seraların bulunduğu alana inşa edilen merkezin açılışına Bakan Bak’ın yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversite yönetimi, akademik ve idari personeller ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Merkezin Özellikleri

Toplam 5100 metrekarelik bir alana sahip olan ANKASERA Gençlik Merkezi’nde, 4000 metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere; okuma ve çalışma salonları, sergi ve çok amaçlı salonlar, iki atölye, bir kitap mağazası ve sahne yer almaktadır.