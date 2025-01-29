DOLAR
35,78 -0,15%
EURO
37,26 0,08%
ALTIN
3.158,89 0,5%
BITCOIN
3.672.946,73 -1,23%

ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı

ANKASERA Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Ankara Üniversitesi'nde hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:26
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı

ANKASERA Gençlik Merkezi Açılışı Törenle Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara Üniversitesi'ne kazandırılan ANKASERA Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde eski seraların bulunduğu alana inşa edilen merkezin açılışına Bakan Bak’ın yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversite yönetimi, akademik ve idari personeller ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Merkezin Özellikleri

Toplam 5100 metrekarelik bir alana sahip olan ANKASERA Gençlik Merkezi’nde, 4000 metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere; okuma ve çalışma salonları, sergi ve çok amaçlı salonlar, iki atölye, bir kitap mağazası ve sahne yer almaktadır.

Açılış töreninde konuşma yapan Bakan Bak, üniversite öğrencilerinin kampüs içindeki sosyal yapılara olan ihtiyacını yakından bildiğini belirterek, "ANKASERA ismi buraya çok yakışmış"

Gençlere Yönelik Destekler

ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki 5 öğrenci kulübüne destek sağlandığını hatırlatan Bakan Bak, "Gençler bizim geleceğimiz. Üniversiteler çok önemli. Bu kampüs harika bir kampüs ve böyle bir merkezin burada açılması çok değerli"

Rektör Ünüvar ise gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Burada öğrencilerimizin akademisyenlerimizle bir araya gelip sohbet edebileceği, sınav dönemlerinde yoğun çalışabilecekleri, sosyal anlamda aktif olabilecekleri bir merkezi hizmete açıyoruz"

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bak, ÜNİVAR ve öğrenciler ANKASERA Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi. Bakan Bak, öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı
3
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
6
Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı