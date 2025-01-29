ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı

ANKASERA Gençlik Merkezi Açılışı Törenle Yapıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara Üniversitesi'ne kazandırılan ANKASERA Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle açıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde eski seraların bulunduğu alana inşa edilen merkezin açılışına Bakan Bak’ın yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversite yönetimi, akademik ve idari personeller ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Merkezin Özellikleri
Toplam 5100 metrekarelik bir alana sahip olan ANKASERA Gençlik Merkezi’nde, 4000 metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere; okuma ve çalışma salonları, sergi ve çok amaçlı salonlar, iki atölye, bir kitap mağazası ve sahne yer almaktadır.
Açılış töreninde konuşma yapan Bakan Bak, üniversite öğrencilerinin kampüs içindeki sosyal yapılara olan ihtiyacını yakından bildiğini belirterek, "ANKASERA ismi buraya çok yakışmış" ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki 5 öğrenci kulübüne destek sağlandığını hatırlatan Bakan Bak, "Gençler bizim geleceğimiz. Üniversiteler çok önemli. Bu kampüs harika bir kampüs ve böyle bir merkezin burada açılması çok değerli" Rektör Ünüvar ise gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Burada öğrencilerimizin akademisyenlerimizle bir araya gelip sohbet edebileceği, sınav dönemlerinde yoğun çalışabilecekleri, sosyal anlamda aktif olabilecekleri bir merkezi hizmete açıyoruz" Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bak, ÜNİVAR ve öğrenciler ANKASERA Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi. Bakan Bak, öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi.
Gençlere Yönelik Destekler
ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) kapsamında Ankara Üniversitesi'ndeki 5 öğrenci kulübüne destek sağlandığını hatırlatan Bakan Bak, "Gençler bizim geleceğimiz. Üniversiteler çok önemli. Bu kampüs harika bir kampüs ve böyle bir merkezin burada açılması çok değerli" Rektör Ünüvar ise gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Burada öğrencilerimizin akademisyenlerimizle bir araya gelip sohbet edebileceği, sınav dönemlerinde yoğun çalışabilecekleri, sosyal anlamda aktif olabilecekleri bir merkezi hizmete açıyoruz" Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bak, ÜNİVAR ve öğrenciler ANKASERA Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi. Bakan Bak, öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi.
Rektör Ünüvar ise gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Burada öğrencilerimizin akademisyenlerimizle bir araya gelip sohbet edebileceği, sınav dönemlerinde yoğun çalışabilecekleri, sosyal anlamda aktif olabilecekleri bir merkezi hizmete açıyoruz" Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bak, ÜNİVAR ve öğrenciler ANKASERA Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi. Bakan Bak, öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi.
Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bak, ÜNİVAR ve öğrenciler ANKASERA Gençlik Merkezi'nin açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi. Bakan Bak, öğrencilerle sohbet ederek onların görüş ve taleplerini dinledi.