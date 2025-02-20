Anket: ABD'de Seçmenlerin %81'i Putin'e Güvenmiyor

ABD'de yapılan ankete göre, seçmenlerin %81'i Putin'e güvenilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:34
Anket: ABD'de Seçmenlerin %81'i Putin'e Güvenmiyor

ABD'de Seçmenlerden Putin'e Genel Güvensizlik

Son yayımlanan ankete göre, ABD'de seçmenlerin yüzde 81'i, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenilmemesi gerektiğine inanıyor. Connecticut eyaletindeki Quinnipiac Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışma, 13-17 Şubat tarihleri arasında ülke genelindeki 1,039 kayıtlı seçmen ile yapılmış.

Anket Sonuçları

Ankete katılanların %81'i, Putin'e güvenilmemesi gerektiği düşüncesini dile getirirken, bu oran Cumhuriyetçi seçmenler arasında %73, Demokrat seçmenler arasında ise %93 olarak kaydedildi. Yalnızca yüzde 9 oranındaki katılımcı, Putin'e güvenilebileceğini savunuyor. %10

Ancak, katılımcıların %40'ı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı konusundaki tutumunu onayladığını belirtirken, %44'ü onaylamadığını ifade etti. Diğer %16’lık kısım görüş belirtmedi.

Trump ve Putin'in Görüşmesi

Trump ile Putin arasında, 12 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 1,5 saatlik telefon görüşmesi sonrası, ABD ve Rusya'nın üst düzey heyetleri, 18 Şubat’ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Bu toplantıda ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması konuları ele alındı.

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