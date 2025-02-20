Anket: ABD'de Seçmenlerin %81'i Putin'e Güvenmiyor

ABD'de Seçmenlerden Putin'e Genel Güvensizlik

Son yayımlanan ankete göre, ABD'de seçmenlerin yüzde 81'i, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenilmemesi gerektiğine inanıyor. Connecticut eyaletindeki Quinnipiac Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışma, 13-17 Şubat tarihleri arasında ülke genelindeki 1,039 kayıtlı seçmen ile yapılmış.

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