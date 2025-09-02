Anket: ABD'lilerin Yaklaşık %70'i 'Amerikan Rüyası'na İnanmıyor

DOLAR
WSJ-NORC anketi, 1527 katılımcı arasında neredeyse %70'in 'Amerikan Rüyası'na inanmadığını; hayat standartlarını iyileştirme umudu %25'e geriledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:22
'Amerika ekonomiye dair kötümser bir ulus haline geliyor'

The Wall Street Journal (WSJ)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ortaklığında yapılan ve 1527 kişiyle gerçekleştirilen anket, Amerikalıların ekonomi ve gelecek beklentilerine yönelik çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların neredeyse %70'i, çalışanın mutlaka başarılı olacağına dair öğretiyi temsil eden 'Amerikan Rüyası'na artık inanmadığını söyledi. Bu, son 15 yılın anket sonuçları arasında en yüksek oran olarak kayda geçti.

Hayat standartlarını iyileştirme şanslarının yüksek olduğunu söyleyenlerin oranı ise neredeyse %25'e geriledi; bu oran, 1987'den bu yana yapılan anketlerdeki en düşük seviyeyi işaret ediyor.

Anket ayrıca katılımcıların dörtte üçünden fazlasının, gelecek neslin kendilerinden daha iyi bir yaşam süreceğine dair güven duymadığını gösterdi.

Partizan ve demografik sonuçlar

Parti bazında bakıldığında, Demokratların %90'ı ve Cumhuriyetçilerin %55'i ekonomi konusunda kendileri ve çocukları için olumsuz bir bakış açısına sahip olduğunu belirtti.

Ankette, ekonomik hoşnutsuzluğun demografik sınırlara bağlı kalmadığı; kadın ve erkek katılımcıların çoğunluğunun olumsuz düşündüğü ve gelire göre belirli bir seviyenin üstünde ya da altında olmanın bu görüşü değiştirmediği vurgulandı.

Diğer yandan, geçen yıla göre %38 artışla, mevcut ekonomi hakkında olumlu görüş bildirenlerin oranı %44 olarak kaydedildi.

Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü Neale Mahoney, bulguları 'üzücü' olarak nitelendirerek, "Ülke olarak en büyük güçlerimizden birisi sonu gelmeyen iyimserliğimiz." ifadelerini kullandı.

