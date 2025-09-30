Ankete Göre AfD, Merz'in CDU/CSU'sini Geride Bırakarak Birinci Parti Konumunu Güçlendirdi

Almanya'da yayımlanan son anket, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin birinci parti konumunu güçlendirdiğini gösterdi. Ankete göre AfD, Başbakan Friedrich Merz'in mensubu olduğu Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini geride bıraktı.

Anket sonuçları

Forsa Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankette, göçmen karşıtı AfD'nin oy oranı %27 olarak korunurken, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri 1 puan gerileyerek %24 oldu. Bu farkla AfD, CDU/CSU'yi 3 puan geride bırakarak birinci parti pozisyonunu güçlendirdi.

Ankete göre diğer partilerin oy oranları şu şekilde kaydedildi: Sosyal Demokrat Parti (SPD) %13, Yeşiller %12, Sol parti %11, Sahra Wagenknecht Birliği %4, Hür Demokrat Parti (FDP) %3 ve diğerleri %6.

Anket, 2 bin 502 kişiyle yapıldı.

Koalisyon ve Başbakan memnuniyeti

Bu oy oranlarına göre, bu ay seçim yapılsa mevcut hükümetin koalisyonunun parlamento çoğunluğuna sahip olmayacağı belirtildi. Ayrıca ankete göre, Başbakan Merz'den memnun olanların oranı bir önceki ankete göre 2 puan azalarak %26'ya geriledi.