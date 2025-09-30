Ankete Göre AfD, Merz'in CDU/CSU'sini Geride Bırakarak Birinci Parti Konumunu Güçlendirdi

Forsa anketi AfD'yi yüzde 27 ile birinci parti konumuna koydu; CDU/CSU yüzde 24, SPD yüzde 13. Mevcut koalisyon parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 20:35
Ankete Göre AfD, Merz'in CDU/CSU'sini Geride Bırakarak Birinci Parti Konumunu Güçlendirdi

Ankete Göre AfD, Merz'in CDU/CSU'sini Geride Bırakarak Birinci Parti Konumunu Güçlendirdi

Almanya'da yayımlanan son anket, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin birinci parti konumunu güçlendirdiğini gösterdi. Ankete göre AfD, Başbakan Friedrich Merz'in mensubu olduğu Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerini geride bıraktı.

Anket sonuçları

Forsa Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankette, göçmen karşıtı AfD'nin oy oranı %27 olarak korunurken, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri 1 puan gerileyerek %24 oldu. Bu farkla AfD, CDU/CSU'yi 3 puan geride bırakarak birinci parti pozisyonunu güçlendirdi.

Ankete göre diğer partilerin oy oranları şu şekilde kaydedildi: Sosyal Demokrat Parti (SPD) %13, Yeşiller %12, Sol parti %11, Sahra Wagenknecht Birliği %4, Hür Demokrat Parti (FDP) %3 ve diğerleri %6.

Anket, 2 bin 502 kişiyle yapıldı.

Koalisyon ve Başbakan memnuniyeti

Bu oy oranlarına göre, bu ay seçim yapılsa mevcut hükümetin koalisyonunun parlamento çoğunluğuna sahip olmayacağı belirtildi. Ayrıca ankete göre, Başbakan Merz'den memnun olanların oranı bir önceki ankete göre 2 puan azalarak %26'ya geriledi.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında
2
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
3
Endonezya'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Kalianget Açıkları Sallandı
4
New York'ta ICE Müdahalesi: Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Hastaneye Kaldırıldı
5
ABD'de hükümet kapanması: 750 bin çalışan ücretsiz izne çıkarılabilir
6
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail Birliklerini Hedef Aldı: Ölü ve Yaralılar
7
GSS borcu olanların yüreğine su serpildi! Borcu olan gözünü bu tarihe dikti!

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar