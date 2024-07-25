Ankete Göre Trump ve Harris Arasındaki Oy Farkı 1 Puan

Trump ve Harris Arasındaki Oy Oranı Farkı Azalıyor

ABD'de gerçekleşen son anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris arasındaki oy farkı yalnızca 1 puana düştü. Anket verilerine göre, Trump'a oy verebileceğini belirtenlerin oranı %48 iken, Harris'in destek oranı %47 olarak belirlendi.

Yeni Anketin Detayları

New York Times ve Sienna Koleji iş birliğiyle gerçekleştirilen bu anket, 22-24 Temmuz tarihleri arasında ulusal çapta 1142 yetişkinle yapıldı. 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimleri öncesinde, Trump'ın oy oranının %48, Harris'in ise %47 olduğu görülmüştür.

Önceki Anketle Karşılaştırma

27 Haziran'da yapılan bir diğer anket, Joe Biden ile Trump arasındaki oy farkının 6 puan olduğu yönündeydi. Ancak Biden’ın 19 Temmuz'da seçim yarışından çekilmesi sonrası, yerine aday gösterilen Harris'in 1 puan farkla Trump'ı takip etmesi dikkat çekiyor. Siyasi gözlemciler, Harris'in bu hızlı yükselişini önemli bir başarı olarak değerlendiriyor.

Siyasi Yansımalar

Harris'in, Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Trump ile arasındaki farkı kapatması, değişen siyasi dinamikleri de gözler önüne seriyor. Bu durum, önümüzdeki günlerdeki kampanya sürecinin ne denli çekişmeli geçeceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.