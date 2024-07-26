Ankette Harris, Trump'ın Peşinde: Salıncak Eyaletlerde Sonuçlar Karar Veriyor

Son Anketlerde Harris ve Trump Arasındaki Fark

ABD'deki son seçim anketleri, başkan yardımcısı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında heyecan verici bir yarışı işaret ediyor. Belirleyici rol oynayan "salıncak eyaletler" (swing states) olan Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin'deki sonuçlar, kritik öneme sahip.

Salıncak Eyaletlerdeki Durum

The Hill gazetesi ve Emerson College tarafından yapılan ankete göre, Harris bu beş eyaletin dördünde Trump'ın hemen arkasında yer alıyor. Sadece Wisconsin eyaletinde iki adayın da puanı eşit.

Puan Farkları

Arizona'da Trump, Harris'e 5 puan fark atarken, Georgia ve Pensilvanya'da bu fark 2'şer puan, Michigan'da ise 1 puandır. Wisconsin'de ise her iki aday da %47 oy oranıyla yarışı eşit götürüyor.

Önceki Anketlerle Karşılaştırma

Temmuz ayında yapılan anketlerle karşılaştırıldığında, Harris'in Georgia'da 5, Arizona ve Wisconsin'de 4, Michigan ve Pensilvanya'da ise 3 puanla önceki Demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktığı gözlemleniyor. Bu durum, Harris'in destek bulma konusundaki artışını gösteriyor.

Kritik Seçmenler

ABD'deki boş sandıklarda sonucun belirlenmesinde önemli rol oynayan salıncak eyaletler, her seçim dönemi Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip geliyor. Bu nedenle partiler, kampanya stratejilerini özellikle bu kritik eyalet üzerindeki "kararsız seçmenler" üzerinde yoğunlaştırıyor.