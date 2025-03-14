Annapurna'da Tırmanış Sezonu Başladı: Zirveye Giden Yol Hazırlanıyor

Annapurna dağında tırmanış sezonu açıldı. Halat sabitleme çalışmalarıyla dağın zirvesine gidecek yol hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:17
Annapurna'da Tırmanış Sezonu Başladı: Zirveye Giden Yol Hazırlanıyor

Annapurna'da Tırmanış Sezonu Başladı

Dünyanın en yüksek zirvelerinden biri olan Annapurna'da tırmanış sezonu açıldı. Deniz seviyesinden 8 bin metreyi aşarak 10. sırada yer alan bu dağda, yüksek irtifa dağ tırmanışlarına yönelik hazırlıklar başlamış durumda.

Rota Hazırlığı ve Halat Sabitleme Çalışmaları

Yüksek irtifa dağ tırmanışları konusunda odaklanan ExplorersWeb sitesine göre, Nepal'deki Annapurna dağında tırmanışa yönelik olarak Imagine Nepal turizm şirketi, dağın zirvesine ulaşmak için gerekli halat sabitleme çalışmalarını başlattı. Meraklı dağcılara eşlik edecek yerel şerpa rehberleri, zirve yolunda Kamp 2'ye kadar halat kurarak, hafta sonu bu halatların Kamp 3'e kadar uzatılacağını duyurdu.

Şirket yetkilisi Mingma G, halat sabitleme ekibinin ilerlemesine bağlı olarak dağcıların 16-18 Mart tarihleri arasında ana kampa ulaşacaklarını bildirdi. Burada, “Kamp 2 iklimine uyum sağlama” gezisi düzenlenecek ve daha sonra dağcılar zirveye tırmanmaya hazır hale gelecek.

Diğer Şirketlerin Hazırlıkları

Sezon açılışıyla birlikte Seven Summit Treks ve 8K Expeditions gibi diğer tırmanış şirketlerinin de bölgede yüksek zirve tırmanışları için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Şerpalar Tehlikeyi Azaltıyor

İspanyol dağcı Jonathan Garcia, tırmanışta şerpa rehberlerinin "çok iyi yol gösterici" olduğunu ifade ederek, tehlikenin daha az olduğu yerleri bildiklerini vurguladı. Garcia, "Rota, engebeli arazide, buz blokları altından geçiyor ve çığ tehlikesi var." şeklinde konuştu.

Annapurna: Yüksek Dağlar için İdeal Hazırlık

Annapurna, dünyanın 8 bin metreyi aşan 14 zirvesinden biri olarak, nisan ve mayıs aylarında tırmanışlara ev sahipliği yapıyor. Bu sezonun başlamasıyla birlikte, dağcılar için konaklama kampları ve rotanın belirlenmesi büyük önem taşıyor. 8.091 metrelik Annapurna'ya tırmanış, Makalu, Kançencunga, Lhotse ve Everest gibi daha yüksek dağlar için "ideal bir hazırlık" olarak değerlendiriliyor.

Nepal, yüksek irtifa dağcılığının buluşma noktası olarak, dünyada 8 bin metre üzerindeki 14 zirveden 8'ine ev sahipliği yaparak bu alanda önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Suriye Politikası ve Güvenlik Vizyonunu Açıkladı
2
Göç İdaresi'nden Uygur Türkleri Açıklaması: 'Sınır Dışı İddiaları Gerçek Dışı'
3
İngiltere İkinci Kez Ukrayna Zirvesine Ev Sahipliği Yapacak
4
Samsun'da Elektrikli Bisikletle Otomobil Çarpıştı: Baba ve Kızı Yaralı
5
Mersin'de Tır Kazası: 2 Ölü
6
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
7
Edirne Valiliği Kosova'da İftar Programı Düzenledi

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın