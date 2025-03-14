Annapurna'da Tırmanış Sezonu Başladı: Zirveye Giden Yol Hazırlanıyor

Annapurna'da Tırmanış Sezonu Başladı

Dünyanın en yüksek zirvelerinden biri olan Annapurna'da tırmanış sezonu açıldı. Deniz seviyesinden 8 bin metreyi aşarak 10. sırada yer alan bu dağda, yüksek irtifa dağ tırmanışlarına yönelik hazırlıklar başlamış durumda.

Rota Hazırlığı ve Halat Sabitleme Çalışmaları

Yüksek irtifa dağ tırmanışları konusunda odaklanan ExplorersWeb sitesine göre, Nepal'deki Annapurna dağında tırmanışa yönelik olarak Imagine Nepal turizm şirketi, dağın zirvesine ulaşmak için gerekli halat sabitleme çalışmalarını başlattı. Meraklı dağcılara eşlik edecek yerel şerpa rehberleri, zirve yolunda Kamp 2'ye kadar halat kurarak, hafta sonu bu halatların Kamp 3'e kadar uzatılacağını duyurdu.

Şirket yetkilisi Mingma G, halat sabitleme ekibinin ilerlemesine bağlı olarak dağcıların 16-18 Mart tarihleri arasında ana kampa ulaşacaklarını bildirdi. Burada, “Kamp 2 iklimine uyum sağlama” gezisi düzenlenecek ve daha sonra dağcılar zirveye tırmanmaya hazır hale gelecek.

Diğer Şirketlerin Hazırlıkları

Sezon açılışıyla birlikte Seven Summit Treks ve 8K Expeditions gibi diğer tırmanış şirketlerinin de bölgede yüksek zirve tırmanışları için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Şerpalar Tehlikeyi Azaltıyor

İspanyol dağcı Jonathan Garcia, tırmanışta şerpa rehberlerinin "çok iyi yol gösterici" olduğunu ifade ederek, tehlikenin daha az olduğu yerleri bildiklerini vurguladı. Garcia, "Rota, engebeli arazide, buz blokları altından geçiyor ve çığ tehlikesi var." şeklinde konuştu.

Annapurna: Yüksek Dağlar için İdeal Hazırlık

Annapurna, dünyanın 8 bin metreyi aşan 14 zirvesinden biri olarak, nisan ve mayıs aylarında tırmanışlara ev sahipliği yapıyor. Bu sezonun başlamasıyla birlikte, dağcılar için konaklama kampları ve rotanın belirlenmesi büyük önem taşıyor. 8.091 metrelik Annapurna'ya tırmanış, Makalu, Kançencunga, Lhotse ve Everest gibi daha yüksek dağlar için "ideal bir hazırlık" olarak değerlendiriliyor.

Nepal, yüksek irtifa dağcılığının buluşma noktası olarak, dünyada 8 bin metre üzerindeki 14 zirveden 8'ine ev sahipliği yaparak bu alanda önemli bir merkez konumunda bulunuyor.