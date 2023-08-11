Anne köftesinin formülü belli oldu! Köftenin içerisine konulan o ürün tüm lezzeti değiştiriyor

Aşçıların sırrı ortaya çıktı. Türk mutfağının sevilen et yemeklerinden olan sodalı köfte, yumuşak ve lezzetli oluşuyla ağızların suyunu akıtıyor. Köfteler yağda kızartılır ya da fırında pişirilerek tercih ediliyor. Bu sayede anne eli değmiş sodalı köfteleri yapmak artık çok kolay.

MALZEMELER

500 gram köftelik kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

1 çay bardağı galeta unu

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 diş sarımsak

1/2 şişe soda





TARİFİ

Bir kabın içerisine kıyma alınarak içerisine soda, soğan, ekmek içi, tuz, karabiber ve maydanoz eklenerek yoğurma işlemi yapılır. Güzelce yoğurulan köftelere yuvarlak şekil verilir ve fırın tepsisine dizilir. Devamında domates sosu için salça, su, sıvı yağ, tuz ve baharatlar eklenerek kaynatılır. Dizilen köftelerin üzerine sos dökülerek önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.